Milan-Bologna, decisi data ed orario: collocazione insolita. Ecco i dettagli

Ezio Maria Simonelli , presidente della Lega Serie A , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa annunciando, tra le altre cose, data ed orario della sfida tra Milan e Bologna , valevole per la 36^ giornata del massimo campionato. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Milan-Bologna, Simonelli annuncia data ed orario: ecco quando si giocherà

"Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l'impegno delle coppe. In futuro su alcune partite potremmo indicare delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all'inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile".