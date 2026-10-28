È terminato da pochissimi minuti il primo tempo di Milan-Bologna, spettacolare anticipo della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 attualmente in corso di svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri: alla rete iniziale degli ospiti firmata da Samuel Mbangula ha risposto una straordinaria ed esaltante doppietta di Alphadjo Cisse, che ribalta il match per la squadra di Rúben Amorim prima dell'intervallo.

Inizio shock a San Siro: Mbangula colpisce, poi si scatena Cisse

Il match comincia subito su ritmi vertiginosi. Il Bologna disi mostra aggressivo in avvio con l'ex Tommaso Pobega, il cui tiro da fuori viene bloccato a terra da Mike Maignan. I rossoblù premono sulla corsia destra dove Nadir Zortea mette in seria difficoltà Pervis Estupiñán. Al minuto 8, la pressione ospite si concretizza: Zortea ruba palla a Yunus Musah, chiude il triangolo con Pobega e serve un cross teso e rasoterra su cui si avventa in corsa, bravo a freddare Maignan e a confermare il suo feeling realizzativo contro il Diavolo. Il suo ultimo gol in Serie A, infatti, era stato in un Juventus-Milan 2-0 del 18 gennaio 2025.

La reazione del Milan è però immediata e veemente. Al 14' Omari Hutchinson aggredisce Arthur Theate sulla trequarti, recupera la sfera e serve in area Alphadjo Cisse: il numero 70 gira in porta e batte Lukasz Skorupski, firmando il suo primo gol personale a San Siro in questa stagione calcistica dopo i cinque già segnati in trasferta tra Serie A ed Europa League. Trovato il pareggio, i rossoneri prendono il totale controllo del fraseggio (il dato al 25' recita 202 passaggi a 97 per il Milan), spegnendo le ripartenze emiliane grazie alle chiusure puntuali di Yunus Musah.

La volée di Cisse firma il sorpasso, ma c'è ansia per l'infortunio di Tomori

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Il meritato gol del sorpasso arriva al 27' minuto di gioco: azione insistita di Hutchinson che sfonda centralmente; la retroguardia del Bologna respinge corto ma sul pallone si avventa Fikayo Tomori, il cui cross perfetto dalla destra trova ancoranel cuore dell'area. Il fantasista trevigiano fa esploderecon una splendida volée di sinistro che si insacca alle spalle di Skorupski per il 2-1.Il finale di tempo è un monologo rossonero, con Ardon Jashari che sfiora il tris al 41' con un sinistro radente che si spegne di pochissimo a lato. Nel finale della prima frazione di gioco si registra però una nota stonata per Amorim:. Il difensore inglese è rimasto stringendo i denti sul terreno di gioco fino al duplice fischio del direttore di gara Juan Luca Sacchi, ma le sue condizioni saranno da valutare attentamente in vista dei secondi 45 minuti di gioco.