Milan-Benevento, Pioli: “Non possiamo permetterci di non dare tutto”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Benevento, gara della 34^ giornata di Serie A

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Benevento, anticipo serale della 34^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Pioli: "Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, soprattutto noi, che siamo forti, ma non così tanto da poterci permettere di non dare il massimo. Oggi sono soddisfatto, perché abbiamo dato sempre tutti il massimo. Ibrahimovic è un campione, fa crescere anche il valore della squadra e dei compagni. Non averlo avuto ci ha penalizzato, ora sta bene ed è importante. Oggi era difficile mentalmente. Abbiamo subito le due sconfitte mentalmente, abbiamo reagito e dimostrato carattere. Da queste cose matureremo e lo stiamo facendo bene. Credo che spesso non dare punti di riferimento può essere un vantaggio, svuotando lo spazio centrale inserendosi con altri giocatori. Poi Zlatan ha un'intelligenza calcistica evoluta. Gli piace fare il regista offensivo, sono soluzioni che ci stanno dando vantaggi. A livello mentale non è stato semplice prepararla, perché era importante emotivamente e di classifica. I punti sono pesanti, non vincere poteva essere un duro colpo. Abbiamo giocato bene la palla, con personalità e qualità. Per farlo serve muoversi bene, anche con uno sforzo mentale. Ciò che dobbiamo migliorare è essere solidi quando gli altri hanno la palla. Dobbiamo essere attenti alle marcature e non concedere nulla. Secondo me Calha non ha raggiunto il massimo potenziale. Mi piace tantissimo perché abbina quantità, qualità, si muove tanto, non dà riferimenti. Sta trovando anche qualità nelle conclusioni, deve migliorare un pelo negli assist, guardando più in avanti. Sta trovando anche fiducia. Può essere un giocatore da doppia cifra in gol e assist, ha le qualità per riuscirci. Deve porsi obiettivi importanti. L'area tecnica ci sostiene quotidianamente. Sempre molto attenta a curare tutto. Il club ci sta sostenendo per lavorare bene e stiamo lavorando bene per questo. Parliamo di gente di calcio, capisce i momenti e le situazioni. Come intervenire e quando. Abbiamo tutto il supporto che ci serve per finire la stagione bene".