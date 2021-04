Milan-Benevento, Inzaghi per la prima volta da avversario a San Siro”

Domani c'è Milan-Benevento: Filippo Inzaghi, tecnico dei campani, torna per la prima volta da avversario dei rossoneri a San Siro

Domani, alle ore 20:45 c'è Milan-Benevento. La gara è valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara speciale per Filippo Inzaghi, che torna per la prima volta a San Siro da avversario dei rossoneri. Sarà emozionante, anche se lo stadio a porte chiuse toglie sicuramente qualcosa. Pippo infatti non potrà rispondere alla Curva Sud che l'ha acclamato per tanti anni.