Calciomercato Milan – Centrocampista, è sfida a Lazio e Roma | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono con interesse un centrocampista. E' sfida a Lazio e Roma

Il Milan è concentrato sulla lotta per un posto in Champions League, ma è chiaro che si inizi a pensare anche al calciomercato. Manca ormai poco al termine della stagione, e dunque Maldini e Massara devono farsi trovare preparati. Uno degli obiettivi sarà quello di acquistare un centrocampista, visto che Meite , con ogni probabilità non verrà riscattato. Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto su Orkun Kokcu , centrocampista del Feyenoord.

Nella stagione scorsa, per Kokcu, il Feyenoord chiedeva 25 milioni di euro. Ora, invece, ne basterebbero 12 per arrivare a un centrocampista dai piedi buoni che può giocare anche più avanti in posizione di trequartista. Per il Milan in ogni caso non sarà facile acquistare il giocatore, considerando l'interesse di Roma e Lazio. Il padre del turco, infatti, avrebbe offerto suo figlio anche ai due club romani. Attenzione anche all'Arsenal e al Tottenham.