Calciomercato Milan – Donnarumma, c’è aria di rinnovo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma, tentato dalla Juventus, vorrebbe continuare a giocare in maglia rossonera

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha analizzato la situazione di Gigio Donnarumma, portiere in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno. Domani sera, infatti, si gioca Juventus-Milan, la partita forse più importante della stagione in Serie A per la squadra di Stefano Pioli e per lo stesso Donnarumma.

Il numero 99 del Diavolo, da tempo, è accostato ai bianconeri. Il suo procuratore, Mino Raiola, sta raccogliendo le proposte di ingaggio per il suo assistito (da 10 milioni di euro a stagione). Intanto Donnarumma continua ad allenarsi con la massima concentrazione, pensando unicamente al campo.

Ma, secondo la 'rosea', in questi ultimi giorni il 'senso di appartenenza' sembra stia prendendo il sopravvento nei pensieri di Donnarumma. Gli ultimi sussurri parlano di un Donnarumma per nulla distratto dai 'rumors' sul suo futuro e della sua famiglia che avrebbe apprezzato molto l'intervento di Paolo Maldini per calmare le acque dopo il confronto tra Gigio e gli ultras di sabato scorso.

Già quattro anni fa la famiglia di Donnarumma giocò un ruolo cruciale nel momento della grande decisione di rinnovare il contratto con il Milan. Rispetto ad allora, c'è una sostanziale novità: nel 'pacchetto' non è incluso il rinnovo del fratello Antonio. Questa mossa, paradossalmente, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport', rafforza la consapevolezza del giovane portiere, che è libero di scegliere senza condizionamenti.

In queste fasi delicate non andrà, poi, sottovalutato, il parere della sua compagnia, Alessia. La coppia si trova molto bene a Milano e non avverte l'esigenza di fare i bagagli. Così come non va sottovalutata, al contempo, la strategia della Juventus. Per prendere Donnarumma, che si libererebbe dal Milan, nel prossimo calciomercato, i bianconeri dovrebbero prima piazzare Wojciech Szczęsny.

Il portiere potrebbe andare all'Everton o al Chelsea. L'idea della Juventus è quella di scambiare il polacco con l'Everton, rilevando nuovamente il cartellino di Moise Kean, di ritorno in Inghilterra dal prestito al PSG. Anche i francesi, però, vorrebbero trattenere l'attaccante italiano. Tutti intrecci, questi, sui quali c'è la mano di Raiola e che finora non portano a nulla di concreto.

Ovviamente, l'esito della volata per un posto in Champions League potrà avere un peso specifico nella vicenda. Ma, a bocce ferme, Donnarumma per la 'rosea' sta convivendo con la voglia di dire nuovamente di sì al Milan. Se ciò sarà possibile lo vedremo nelle prossime settimane. Il Milan offre sempre un contratto di 8 milioni di euro netti a stagione e non intende andare oltre.

Vedremo se la differenza di 2 milioni di euro l'anno sarà colmabile. Nella dialettica tra Milan e Raiola per Donnarumma potranno contare molto l'inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo e la durata del contratto, un biennale fino al 30 giugno 2023. Nella strategia di Raiola, infatti, si punta ad una clausola ad una cifra non altissima per permettere poi la vendita futura ed un contratto corto, di modo da garantirsi una cessione a breve termine.

Il Milan, che in un primo frangente aveva già ragionato su certi paletti salvo poi accantonare tutto, potrebbe ora venire incontro all'agente per soddisfare la voglia di Donnarumma di restare in rossonero.