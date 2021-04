Milan-Benevento: i precedenti incroci sorridono a Pioli | Serie A News

Sabato sera c'è Milan-Benevento a 'San Siro'. Stefano Pioli, finora, ha vinto ogni volta che ha incrociato i sanniti sul suo cammino. I dati

Sabato sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Benevento . Per i rossoneri di Stefano Pioli è un appuntamento da non sbagliare, se, davvero, vorranno tenere vivo il sogno della qualificazione alla prossima Champions League fino all'ultimo istante del campionato di Serie A .

Come ricordato da 'gazzetta.it', non c'è avversario migliore del Benevento , per Pioli, per risollevare il suo Milan . Non fosse altro perché, nei tre precedenti incroci con la compagine sannita, l'allenatore emiliano ha fatto en plein. Tre partite, tre vittorie . Due con la Fiorentina, nella stagione 2017-2018 ; una con il Milan.

Le due vittorie viola risalgono al 23 ottobre 2017 , un netto 0-3 al 'Vigorito' firmato da Marco Benassi, Khouma Babacar e Cyril Théréau ed all' 11 marzo 2018 , un 1-0 firmato da Vitor Hugo al 'Franchi' il giorno che i viola facevano il loro ritorno in campo dopo la tragedia della prematura scomparsa di Davide Astori .

Il successo, invece, ottenuto con il Diavolo risale, logicamente, alla gara di andata di questo torneo. Al 'Vigorito' finì 0-2 per il Milan in virtù dei gol di Franck Kessié su calcio di rigore e Rafael Leão. Bene anche i precedenti tra Pioli l'ex rossonero Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento: in 5 sfide, un pareggio, una sconfitta e tre vittorie per il tecnico del Diavolo. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan >>>