Calciomercato Milan – Esterno offensivo: grande occasione dall’Olanda

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo, in estate, cederà Samu Castillejo. Chi prenderà al suo posto? Qui un piccolo indizio

Il Milan , nel corso del prossimo calciomercato estivo, acquisterà un nuovo esterno offensivo. Il Diavolo sta cercando un profilo ben definito. Cerca un giocatore mancino, che giochi però sulla destra, e che abbia, tra i piedi, più gol e più assist rispetto a Samu Castillejo . L'ex Málaga e Villarreal, infatti, sarà ceduto nella Liga per una decina di milioni ed il Milan, in quella zona di campo, vuole alzare il livello qualitativo con un calciatore che possa contribuire maggiormente alla fase offensiva.

Sono tanti, naturalmente, i nomi seguiti dal club di Via Aldo Rossi. Uno è Florian Thauvin , francese dell'Olympique Marsiglia, che si svincolerà dal prossimo 1° luglio. Assistito, tra l'altro, da Bruno Satin, che è lo stesso agente di Mike Maignan , possibile futuro portiere rossonero. Poi c'è qualche prestigiosa alternativa, sebbene più costosa, come Jonathan Ikoné (Lille) e Riccardo Orsolini (Bologna). Attenzione, però, perché alla fine potrebbe spuntarla un nome finora mai uscito, ma che all'estero accostano al Milan.

Si tratta di Chukwunonso Tristan 'Noni' Madueke, classe 2002, inglese di Londra di origini nigeriane. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Crystal Palace prima e del Tottenham poi, nel 2019 è passato al PSV Eindhoven. In Olanda, Madueke ha avuto continuità, fiducia ed in questa stagione, finora ha già segnato 9 gol e fornito 8 assist in 29 gare giocate tra campionato, coppa nazionale ed Europa League.