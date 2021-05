Milan-Benevento, è il momento della verità. Bisogna dare tutto

Stasera, a San Siro, c'è Milan Benevento, gara valida per la 34° giornata di Serie A: la squadra rossonera ora deve dare tutto

Questa sera, a San Siro, c'è Milan-Benevento. La gara è valida per la 34° giornata di Serie A. Come viene sottolineato dal Corriere della Sera, la partita di oggi è fondamentale per i rossoneri, che devono assolutamente vincere per arrivare nel migliore dei modi alla partita contro la Juventus. Mancano cinque giornate al termine del campionato e bisogna dare il massimo.