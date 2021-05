Calciomercato Milan – Assalto a De Paul: ecco l’offerta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rodrigo De Paul è nel mirino di Maldini e Massara. Ecco la possibile offerta rossonera

Salvatore Cantone

Il Milan è concentrato sulla lotta per un posto in Champions League, ma in primo piano c'è anche il calciomercato. Manca ormai poco al termine della stagione, e dunque Maldini e Massara devono farsi trovare pronti, cercando di migliorare la rosa a disposizione di Pioli. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando seriamente a Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese.

Il club bianconero chiede per De Paul 40 milioni di euro, ma il Milan pensa ad eventuali contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. Ad esempio Jens Petter Hauge, autore di 5 gol in questa stagione, ma anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Maldini e Massara hanno fatto dunque un passo avanti: contropartita tecnica più conguaglio. L'Udinese ha registrato l'offerta, ma si è riservato di rispondere più avanti.

Anche Pozzo è consapevole che De Paul meriti una big. In questa stagione è stato un autentico trascinatore della squadra di Gotti con 8 gol e 6 assist in 31 partite. Qualità, quantità, ma anche duttilità, in quanto l'argentino può giocare anche nel ruolo di mezzala. Il Milan potrebbe puntare decisivamente su De Paul per sostituire Calhanoglu, visto che il rinnovo del turco continua a essere complicato. Per riuscire nell'assalto, però, sarà fondamentale l'ingresso in Champions League, anche perchè sul giocatore ci sono pure Juventus e Inter.

De Paul, tra l'altro, secondo quanto riportato dalla rosea, avrebbe cambiato già da qualche mese l'agente, rivolgendosi a Mino Raiola. Nome conosciuto a casa Milan, per usare un eufemismo, visto che i contatti con la dirigenza sono costanti per il rinnovo prima di Ibrahimovic e poi per quello di Donnarumma. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan ci sta provando seriamente per De Paul. Stasera intanto c'è Milan-Benevento: ecco dove vedere la partita.