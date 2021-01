Milan-Atalanta, Romero: “Ibrahimovic uno degli attaccanti più forti di sempre”

Milan-Atalanta: le dichiarazioni di Romero nel pre-partita

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Cristian Romero, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match di ‘San Siro‘ tra Milan ed Atalanta. La gara è valida per la 19^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del difensore:

Su Ibrahimovic

“La forza di Zlatan si conosce. E’ uno dei più forti attaccanti di sempre e della Serie A attuale. Noi dobbiamo continuare così, cercando di arginare la loro forza. Ora stanno facendo benissimo ma crediamo in noi”.

Sulla sfida con il Genoa contro il Milan

“Mi ricordo quella partita ma sono cresciuto tanto da allora. Sono una squadra in fiducia e stanno molto bene. Noi dobbiamo mettere tutto in campo e credere in noi stessi”.

