Mercato Milan – Rinnovo rifiutato, libero a giugno: futuro rossonero?

Mercato Milan, Thauvin rifiuta il rinnovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori sono i tre colpi del mercato invernale del Milan. Come detto dai piani alti rossoneri alla vigilia, qualora dovesse presentarsi l’occasione di rinforzare la rosa la società lo farà. Promessa mantenuta e ambizioni che schizzano verso l’alto come non succedeva da svariati anni. Paradossalmente, infatti, il Diavolo primo il classifica è stato il club più attivo sul mercato, mentre chi sta immediatamente dietro registra ancora un certo immobilismo.

Nonostante ciò, però, il Milan non è ancora contento al 100%. Nei giorni scorsi aveva chiesto al Barcellona Junior Firpo come vice Theo Hernandez, ma l’operazione difficilmente si farà per due motivi. Innanzitutto la volontà del terzino di non volersi spostare se non per giocare titolare, ma anche i ‘blaugrana’ non sono così convinti visto che, in caso di cessione, dovrebbero trovare un sostituto. Occhio però alle ultime eventuali mosse degli scatenati Paolo Maldini e Frederic Massara. Il lavoro di un dirigente dell’area tecnica, difficilmente, si ferma al termine di ogni sessione di mercato utile. Guardare in avanti e anticipare la concorrenza è la prima regola per farsi trovare impreparati.

In tal senso, lo sguardo verso giugno non verrà sicuramente a mancare. E per l'estate, come confermato mesi fa dallo stesso Paolo Maldini, il nome di Florian Thauvin circola con insistenza in quel di Milanello. L'esterno d'attacco è in scadenza il prossimo giugno e, come riferito da 'le10sports', non ne vuole sapere di rinnovare il contratto con il Marsiglia. Il francese avrebbe rispedito al mittente una proposta di prolungamento triennale con aumento di ingaggio sui 450 mila euro lordi mensili, ma senza bonus alla firma. Bonus che riceverà in caso di cambio casacca. La dirigenza rossonera trasformerà le parole in fatti per Thauvin? Dopo un'esposizione mediatica chiara, è lecito pensare ad una risposta affermativa. Il classe 1993 garantirebbe ulteriore qualità sulla trequarti e sarebbe un peccato farselo scappare a queste condizioni.