Milan-Atalanta, Marelli: “Contatto Holm-Giroud? Episodio codificato”

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a 'Dazn' al termine di Milan-Atalanta, 26^ giornata della Serie A 2023-2024

Luca Marelli , ex arbitro, ha parlato a 'Dazn' al termine di Milan-Atalanta , partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è giocata allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Mi aspettavo un’OFR perché sono episodi codificati. Si può discutere sull’intensità del colpo. Che Holm poi si metta le mani sul viso non è una discriminante, bisogna valutare solo se c’è un colpo non consentito dal regolamento. Giroud arriva in ritardo, colpisce sul petto Holm ed è rigore. La codifica di questo tipo di interventi porta all’OFR e al calcio di rigore. Orsato era coperto, ma probabilmente l’aveva intuito". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>