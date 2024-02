Pagelle Milan-Atalanta 1-1: Leao e Adli fantastici, Giroud male

PAGELLE MILAN-ATALANTA - Pronti, via e subito Leao fa lo show. Salta due uomini e fa partire un tiro, ma potente, che si infila sotto l'incrocio dei pali opposto da posizione molto defilata. Il Milan gioca uno dei migliori primi tempi della propria stagione (forse le ultime due), se non il migliore. Pochi tocchi, tanto movimento senza palla e gioco arioso. Unico difetto: il Milan non la chiude e dà la possibilità al VAR Irrati e all'arbitro Orsato di rimetterla in piedi inventando un calcio di rigore che Koopmeiners trasforma. Il primo tempo, ingiustamente, si chiude sull'1-1. Nel calcio le certezze sono impossibili, ma è facile ipotizzare che i bergamaschi senza quel rigore non avrebbero mai segnato. La ripresa vede il Milan schiacciare la Dea nella propria metà campo. Occasioni a ripetizione, ma il gol purtroppo non arriva. Finisce con un pareggio bugiardissimo, viziato da un rigore inesistente.