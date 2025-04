Milan-Atalanta, Leao: “Non so darmi una spiegazione. Conceicao …”

Milan-Atalanta, Leao attonito per la sconfitta: e sull'apporto di Conceicao ...

Sul perché la squadra che è forte ha avuto tanti problemi: "È difficile dare una spiegazione. Quello che posso dire è che da quando è arrivato Conceicao abbiamo vinto le partite in cui eravamo sotto, siamo riusciti sempre a rimontare. A volte non facciamo le partite migliori e vinciamo, altre volte giochiamo bene e non vinciamo. Non so darmi spiegazioni. Adesso che siamo fuori dell'Europa abbiamo più tempo per preparare la partita. Oggi è stata una partita strana, potevamo fare gol e vincere. Loro sono forti nei contropiedi e sono riusciti a fare gol. Adesso c'è una partita molto importante mercoledì. Dobbiamo metterci tutto, andare in finale e portare una gioia a tutti i tifosi. Non solo per noi, che in questa stagione abbiamo avuto tante difficoltà".