"Nel secondo tempo siamo stati più alti, abbiamo recuperato più palloni. Abbiamo avuto due occasioni per segnare. Poi il calcio è così, hanno segnato in contropiede. Il pareggio ci stava: in attacco potevamo fare di più, eravamo messi bene in difesa. Dobbiamo continuare positivi, abbiamo consapevolezza che abbiamo una partita importante che ci può portare a vincere qualcosa di importante per i nostri tifosi".