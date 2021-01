Milan-Atalanta, il confronto tra Donnarumma e Gollini | Serie A News

Ultime Notizie Milan-Atalanta: la sfida tra Donnarumma e Gollini

MILAN NEWS – Quella di oggi tra Milan-Atalanta è una grande sfida tra due ottime squadra, ma il sito della Figc si concentra sul confronto tra i due portieri. Gianluigi Donnarumma e Pierluigi Gollini.

Gollini ha subito la metà dei gol rispetto a Donnarumma (8 contro 16), ma l'estremo difensore dell'Atalanta ha giocato 11 volte in Serie A in questa stagione, contro le 17 di Gigio. La differenza sostanziale è quella relativa alla media gol: Donnarumma subisce un gol ogni 95 minuti, Gollini ogni 121. Il portiere del Milan, però compie più parate rispetto al collega: 2,8 a partita contro 1,8.