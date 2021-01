Milan-Atalanta, Ibrahimovic cerca il gol numero 500 | News

Ultime Notizie Milan news: Ibrahimovic cerca nuovi gol

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Nonostante i 39 anni, lo svedese continua a stupire. Dopo diverse settimane di stop, infatti, Ibra ha regalato la vittoria contro il Cagliari con una splendida doppietta.

Come viene ricordato dalla rosea, Ibrahimovic taglierà il traguardo delle 600 presenze nei vari campionati giocati in carriera. I gol invece sono 498 in 821 gare complessive. Mancano quindi solo due reti al traguardo dei 500 gol, con Zlatan che in questa stagione ha segnato ben cinque doppiette.