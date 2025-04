Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: rientro a sorpresa: out 4 big

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il match tra Milan e Atalanta. Nella giornata di domani, domenica 20 aprile, che è anche Pasqua, nella splendida cornice dello stadio 'San Siro' si affronteranno infatti rossoneri e nerazzurri nella sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Nella lista di coloro che prenderanno parte al match è stato inserito Charles De Ketelaere, ex della sfida, che non sembrava in grado di poter rientrare inizialmente. Out, invece, quattro big. In primis i lungodegenti Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, a cui si aggiungono anche Sead Kolasinac e Stefan Posch. Ecco il comunicato ufficiale.