Milan-Atalanta, guai per Gasperini? Un big rischia di non esserci

Il Milan si prepara per la partita di giovedì contro il Rennes, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. In Serie A, invece, i rossoneri dovranno ripartire dopo il ko col Monza. In vista della sfida contro l'Atalanta, prevista per domenica 25 febbraio a San Siro, Gasperini potrebbe dovere rinunciare a un suo big. Ecco chi.