Milan-Atalanta, basta un punto ai rossoneri per il titolo d’inverno | News

Ultime Notizie Milan-Atalanta: vietato accontentarsi

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra su Milan-Atalanta, partita che andrà in scena alle ore 18 a San Siro.

L’obiettivo dichiarato è quello di qualificarsi in Champions League, ma il sogno scudetto è vivo. Con un pareggio contro i nerazzurri il Milan sarebbe automaticamente campione d’inverno. Una piccola soddisfazione per la squadra e per la dirigenza, visto che non succede da 10 anni dalle parti di Milanello.

Oggi in ogni caso non sarà una partita facile. L'Atalanta è uno scoglio duro da superare, e soprattutto non perde a San Siro contro i rossoneri dal 2014. Resta il fatto che il Milan è completamente diverso rispetto a quello del 5-0 contro l'Atalanta del dicembre 2019, il punto più basso della gestione Pioli.