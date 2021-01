Milan-Atalanta, arbitra Mariani: i precedenti con le squadre | Serie A News

Milan-Atalanta, fischierà Mariani a ‘San Siro’

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere sabato pomeriggio, alle ore 18:00, la sfida Milan-Atalanta a ‘San Siro‘. La gara sarà valida per la 19^ giornata di Serie A, ultima del girone d’andata del campionato. In Milan-Atalanta, Mariani sarà assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti; il quarto uomo sarà Federico La Penna. Al V.A.R. ci sarà Daniele Chiffi; all’A.V.A.R., invece, Sergio Ranghetti.

Mariani, in carriera, ha finora incrociato il Milan per 11 volte: il bilancio recita 7 vittorie rossonere, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo match arbitro da Mariani con il Diavolo è Sassuolo-Milan 1-2 del 20 dicembre scorso, con reti di Rafael Leão e Alexis Saelemaekers per gli ospiti. Mariani, poi, ha arbitrato il Parma per 8 volte in carriera: il bilancio recita 4 vittorie ducali, un pareggio e 3 sconfitte. Ultimo incrocio con i gialloblu, Genoa-Parma 1-2 del 30 novembre scorso: doppietta di Gervinho. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>