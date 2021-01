Milan-Atalanta 0-3 al 90′: show dei bergamaschi a San Siro | Serie A News

Milan-Atalanta 0-3 al 90′: il racconto della partita

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – È terminato da poco il match Milan-Atalanta a ‘San Siro‘. La gara stata è valida per la 19^ giornata di Serie A. Ecco com’è andata la partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Il Milan parte forte con un paio di occasioni importanti. Poi, però, col passare dei minuti gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e costruiscono diverse azioni importanti, costringendo Donnarumma ad un paio di interventi decisivi. Al 26′, tuttavia, la squadra di Gasperini passa con il bel colpo di testa di Romero che anticipa Kalulu, fino a quel momento praticamente perfetto. All’intervallo il Milan è sotto 1-0 e Pioli dovrà ragionare sulle possibile mosse per ribaltare il risultato.

La ripresa si apre con un cambio rossonero: Brahim Diaz dentro al posto di Meité. Passano 5 minuti e l’arbitro Mariani concede il rigore ai bergamaschi per una sbracciata di Kessie ai danni di Ilicic: dal dischetto si presenta lo stesso sloveno che trasforma il penalty nonostante Donnarumma avesse intuito. Al 55′ Kalulu esce infortunato dopo un intervento in ritardo (nemmeno fischiato) di Hateboer: al posto del francese dentro Musacchio.

Il Milan prova a reagire a 20 minuti dalla fine con gli ingressi dei croati Rebic e Mandzukic, col secondo che sfiora subito il gol all’esordio. Al 73′ palo di Zapata di testa che per poco non chiude la gara. Passano però 3 minuti e il colombiano segna il tris bergamasco: assist di Romero e il numero 91 fa secco Donnarumma. Termina 3-0 una gara in cui il Milan non è mai stato in gara e ha proposto certamente una prestazione sottotono rispetto a quanto mostrato dai rossoneri in questo campionato. Milan comunque campione d’inverno in virtù dello 0-0 tra Udinese e Inter.

