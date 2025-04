Milan Atalanta 0-1: Ederson castiga i rossoneri e porta la dea avanti

Milan-Atalanta, 33^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Mancano sempre meno partite alla fine del campionato e i rossoneri non possono più permettersi di perdere punti se vogliono sperare nella rimonta europea. Il Diavolo arriva alla gara contro la Dea al nono posto e deve vincerle praticamente tutte per cercare una rimonta molto difficile. Anche per l'Atalanta sarà fondamentale vincere, visto che si trova in piena corsa per la zona Champions League. Il Diavolo poi penserà al derby in Coppa Italia contro l'Inter in programma questo mercoledì sera.