Milan, aprile di fuoco: sette partite in 24 giorni, derby e big match in arrivo

Il mese di aprile si preannuncia un periodo estremamente impegnativo per il Milan, che, dopo l'eliminazione dalla Champions League, avrà un calendario fitto di impegni. Saranno ben sette partite in 24 giorni, con sfide cruciali sia in Coppa Italia che in campionato. Tra i match più attesi, ovviamente, spicca il derby contro l'Inter, che vedrà le due squadre sfidarsi nelle semifinali di Coppa Italia.