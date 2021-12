Milan, 38 punti in 16 giornate: miglior risultato dalla stagione 2003/2004

Grazie alla vittoria di oggi, il Milan ha conquistato 38 punti dopo 16 giornate: i rossoneri non facevano così bene dalla stagione 2003/04

Con la vittoria conquistata oggi contro la Salernitana, il Milan sale a 38 punti in classifica. Secondo quanto riporta 'Opta', i rossoneri non conquistavano 38 punti in 16 giornate dalla stagione 2003/2004. Quell'anno la squadra allora allenata da Carlo Ancelotti vinse lo scudetto.