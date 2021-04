Milan 1-2 Sassuolo, la moviola: giusta la decisione sul non rigore di Kessié

Tutti gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo e le decisioni dell'arbitro Sacchi. Bene il direttore di gara così come il guardalinee Cecconi

Analizzando gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, la direzione di gara da parte di Sacchi è tutto sommato positiva. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arbitro vede bene sul tocco di mano di Ferrari, in occasione di un tiro di Kessié ribattuto da Obiang con il pallone che finisce sul braccio attaccato al corpo del difensore del Sassuolo: non è rigore. Bene anche l'assistente Cecconi in occasione del gol della vittoria dei neroverdi: Berardi, al limite del fuorigioco in occasione del passaggio ricevuto da Raspadori, era in una posizione assolutamente regolare, giusto lasciar proseguire l'azione. Unico dubbio la punizione in area di rigore in favore del Milan. Sacchi ha ritenuto l'intervento di Ferrari un retropassaggio volontario per il portiere Consigli. Bene anche Massa al Var.