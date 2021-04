Ibrahimovic: “Voglio restare per tutta la vita. Il Milan è casa mia”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il rinnovo di contratto, ufficializzato pochi minuti fa

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il rinnovo di contratto, ufficializzato pochi minuti fa. Queste le prime impressioni dello svedese: "Mi sento molto felice. Ho aspettato questo giorno, adesso c'è un altro anno ed è quello che conta. Il Milan è come casa mia, sto molto bene. Il club mi fa sentire bene, così come i mie colleghi, il mister e i tifosi, che mi mancano tanto allo stadio. Se posso restare per tutta la vita resto. Dal primo giorno lavorare con mister Pioli è stato molto facile. Ha la giusta mentalità, ha grande energia che trasmette alla squadra e vuole il massimo". Ecco il comunicato ufficiale del Milan