Marelli: “Giusti i due rigori al Milan. Dijks poteva essere da rosso”

L’ex arbitro di Serie A Luca Marelli è intervenuto a ‘Tutti Convocati’ per commentare gli episodi di moviola di questa giornata. In particolare ha commentato anche i rigori concessi al Milan contro il Bologna ieri pomeriggio al Dall’Ara. “In realtà non c’è nulla da discutere sui due rigori del Milan. Si può aprire un dibattito sull’eventuale cartellino rosso di Dijks su Leao. E’ una questione interpretativa dell’arbitro, non da VAR. Fuorigioco in partenza di Ibrahimovic sul 1° rigore? No, se ci fosse stato sarebbe stato da segnalare perché non c’è stato un cambio di possesso del pallone vero e proprio. Il rinvio del pallone non viene considerato come possesso del pallone”, le parole dell’ex direttore di gara.

