Bonolis: “Lite Ibra-Lukaku? Vicenda cavalcata con ipocrisia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il celebre conduttore e tifoso interista Paolo Bonolis ha parlato della lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni: “La vicenda è stata cavalcata con profonda ipocrisia dal mondo dell’informazione in generale. Un mondo che vive di haters, di persone che si insultano nascondendosi dietro nickname. Un mondo nel quale la macchina del fango cavalca quotidianamente. Quello che sta succedendo per due persone che a calcio fanno faccia a faccia e litigano come è sempre stato nel mondo del pallone mi sembra una cavalcata ipocrita e un eccesso di attenzione nei confronti di un evento banale e tipico del mondo del pallone”.

