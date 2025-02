Marchegiani: “Il Milan subisce gol troppo facilmente. Il gruppo si crea …”

"Alla prima mezza occasione contro il Feyenoord hanno preso il gol? Sabato dopo tutta la fatica per pareggiare alla prima volta che sono tornati nella metà campo hanno preso gol. È un problema che Conceição non è riuscito a risolvere. Il gruppo si crea anche con l’identità tattica e di veduta, non solo negli atteggiamenti e nel carattere si vede che una squadra è unita", ha chiosato Marchegiani. LEGGI ANCHE: Milan, via Conceicao? Clamorosa idea per il nuovo allenatore rossonero >>>