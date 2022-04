Lotta scudetto, Allegri: “E’ sempre l’Inter la favorita. Ecco perchè”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della lotta scudetto dopo la sconfitta in casa contro l'Inter di Inzaghi

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato al termine della partita contro l'Inter. I nerazzurri hanno vinto 1 a 0 grazie alle rete di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore. Con questa sconfitta la squadra bianconera è definitivamente estromessa da lotta per vincere il campionato. A proposito di scudetto, ecco le parole di Allegri: "L'Inter resta favorita per lo Scudetto, basta vedere il calendario molto più facile rispetto a quello di Milan e Napoli. Avesse perso stasera sarebbe cambiato tutto, ma la vittoria di stasera sarà per loro una grande iniezione di fiducia".