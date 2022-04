Calciomercato Milan – Ibra si ritira? Il Diavolo prenota il sostituto

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan sarà molto attivo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, dovrà sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessié, che andranno via a parametro zero. Inoltre, dovrà puntellare l'organico di mister Stefano Pioli con rinforzi di qualità in ogni settore del campo. L'attacco, verosimilmente, subirà un robusto restyling. Andiamo a vedere, dunque, come opereranno i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.