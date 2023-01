Tonali squalificato per un turno: niente Lecce-Milan | Serie A News

Sandro Tonali salterà Lecce-Milan, partita del 18° turno della Serie A 2022-2023 in programma sabato 14 gennaio, alle 18:00, al Via del Mare

Il Giudice Sportivo di Serie A ha ufficializzato, in data odierna, le sanzioni disciplinari relative all'ultima giornata di campionato, terminata ieri sera con i due posticipi del lunedì. Nell'elenco dei calciatori che non potranno giocare, poiché squalificati, nel prossimo weekend, figura - come ampiamente previsto - anche Sandro Tonali del Milan.