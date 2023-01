“Vale Endrick. E con la giusta offerta …”: il Milan fiuta il colpo

Si apre una prospettiva importante per il Milan già in questo calciomercato invernale. Paolo Maldini e Frederic Massara ne approfitteranno?

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato invernale, ha finora preso Devis Vásquez, classe 1998, portiere colombiano, pagando 470mila euro equamente divisi tra i paraguaiani del Club Guaraní e il giocatore. Sempre dal Sudamerica, almeno questo dicono i 'rumors' di mercato, potrebbe arrivare anche il secondo acquisto del Diavolo.

Nei primi giorni dell'anno, infatti, 'L'Équipe' ha rivelato l'offerta del Milan, di 15 milioni di euro bonus inclusi, per Ângelo Gabriel, classe 2004, esterno offensivo destro del Santos, giudicato come uno dei potenziali fuoriclasse del futuro per il Brasile, ma non soltanto.

Milan, piace il talento brasiliano Ângelo Gabriel del Santos — Su Ângelo Gabriel ci sono già molte squadre di Premier League, ma il Milan vorrebbe fare un tentativo per assicurarsi le sue prestazioni. Ad alimentare la speranza del Diavolo di mettere le mani sul giovane talento del club paulista sono arrivate le dichiarazioni di Pato Moure.

È un giornalista brasiliano, operativo su 'Radio Grenal', nonché tra i migliori amici di Paulo Roberto Falcão, ex calciatore della Roma negli anni Ottanta che, dal novembre 2022, è coordinatore sportivo del 'Peixe'. A 'TV Play' di 'calciomercato.it', Moure ha detto: “Il Brasile continua a essere un paese venditore e non compratore. Tornano spesso calciatori brasiliani che in Europa hanno fallito”.

Cedibile con una buona proposta: Maldini e Massara, ci siete? — Quindi, soffermandosi in particolare su Ângelo Gabriel, ha aggiunto: “Il Santos ha interesse a tenerlo, ma con la giusta offerta può venderlo: per i giocatori non vale la pena restare in Brasile. È una promessa, come Endrick del Palmeiras (acquistato dal Real Madrid per 60 milioni di euro): sono i due più interessanti giovani brasiliani”.

Il giocatore, dunque, può andare via nel caso in cui arrivasse una proposta ottima (almeno 20 milioni di euro?), visto che il contratto del ragazzo scadrà a fine dicembre 2024. Il Diavolo ha fiutato il colpo e non avrebbe proprio intenzione di mollare la presa su Ângelo Gabriel proprio adesso.