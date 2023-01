Calciomercato Milan – Scout rossoneri in missione per due giovani talenti

Gli osservatori del Milan, sempre vigili in sede di calciomercato, reduci da un'importante missione: visionati due calciatori dal vivo

Daniele Triolo

Il calciomercato invernale è in pieno svolgimento e il Milan, finora, ha mandato a segno un solo acquisto, quello del portiere colombiano Devis Vásquez. Non è detto che i rossoneri facciano altro in questa sessione: non arriverà, infatti, un altro estremo difensore e i soldi in cassa saranno destinati ai rinnovi di contratto di Ismaël Bennacer, Rafael Leão e Olivier Giroud.

Milan, scout al lavoro al 'Picco' di La Spezia — I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, però, sono sempre attenti a tutte le occasioni che il mercato - italiano ed internazionale - propone. La società di Via Aldo Rossi, nello specifico, è molto vigile sui calciatori giovani, di prospettiva, con costi di cartellino ed ingaggio sostenibili. Ma con ampi margini di miglioramento.

In questa scia si inserisce la recente missione degli scout del Milan, rivelata da 'calciomercato.com', allo stadio 'Picco' per assistere alla sfida Spezia-Lecce, terminata 0-0. In particolare, il Diavolo ha osservato Jakub Kiwior, classe 2000, difensore centrale (mancino), polacco in forza ai liguri di Luca Gotti e Joan González, classe 2002, centrocampista spagnolo dei salentini di Marco Baroni.

Kiwior e González non piacciono soltanto ai rossoneri — La valutazione di Kiwior, finito nel mirino anche di Juventus, Inter, Napoli e di alcuni club di Premier League, è tra i 15 e i 20 milioni di euro; quella di González, che piace anche a Tottenham (spesso 'avvistato' allo stadio di Lecce per monitorare i progressi dell'ex canterano del Barça) e Borussia Dortmund, è di 15 milioni di euro.

Che siano Kiwior e González due dei rinforzi per il Diavolo di Stefano Pioli nella prossima stagione? Lo vedremo. Intanto, gli scout di Geoffrey Moncada prendono appunti e tengono sotto osservazione i loro progressi in vista dell'estate. Mercato Milan, lotta con l'Atlético per il top player azzurro >>>