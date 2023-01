Calciomercato Milan – Lotta con l’Atlético per il top player azzurro

Il calciomercato invernale è in piena evoluzione ma, ad oggi, il Milan ha concluso un solo acquisto. Qualche giorno fa, infatti, è arrivato il portiere colombiano Devis Vásquez, classe 1998, dai paraguaiani del Club Guaraní. Pagato appena 500mila dollari (pari a 470mila euro), equamente divisi tra club sudamericano e giocatore. Quindi, finora, solo 'rumors' e nessun'altra trattativa concreta in entrata. La sensazione è che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano privilegiando le trattative per i rinnovi di contratto di Ismaël Bennacer, Rafael Leão e Olivier Giroud.