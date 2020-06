Lecce-Milan, Romagnoli stakanovista della Serie A: il dato

MILAN NEWS – Dopo più di tre mesi, il Milan torna in campo in campionato e lo fa sul campo del Lecce di Fabio Liverani. Il sito ufficiale rossonero, a tal proposito, ha pubblicato alcune curiosità sul match del Via del Mare, che inizierà alle 19:30.

Una di queste riguarda Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, titolare ovviamente questa sera contro i pugliesi, è uno dei due giocatori di movimento (con Sabelli del Brescia) a non aver ancora saltato un minuto nel corso di questa Serie A (2340 minuti). INTANTO, ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLE DUE SQUADRE, CONTINUA A LEGGERE >>>