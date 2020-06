Lecce-Milan, le formazioni ufficiali di Liverani e Pioli

MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Via del Mare‘, per Lecce-Milan, gara valevole per la 27^ giornata di Serie A. Vediamo insieme le formazioni ufficiali scelte per questa sfida dai due tecnici, il giallorosso Fabio Liverani ed il rossonero Stefano Pioli.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Colella, Rossettini, Paz, Vera, Maselli, Shakhov, Babacar. Allenatore: Liverani.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunić, Saelemaekers, Paquetá, D. Maldini, R. Leão, Colombo. Allenatore: Pioli.

