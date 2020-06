Lecce-Milan, le dieci curiosità sul match del Via del Mare

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Dopo più di tre mesi, i rossoneri tornano in campo in campionato e lo fanno sul campo della neopromossa Lecce, formazione in piena lotta per la permanenza nel massimo campionato italiano. All’andata, nel giorno dell’esordio di Mister Pioli sulla panchina rossonera, il Milan registrò un amaro pareggio dopo essere stato in vantaggio in due occasioni. Questa sera alle 19.30 si torna in campo, cercando subito un successo per inseguire l’Europa. Prepariamoci alla sfida leggendo le principali curiosità statistiche legate alle due squadre.

SCONTRI DIRETTI

1- Il successo per 4-3 del Milan contro il Lecce nell’ottobre 2011 è stata la sesta occasione in cui una squadra ha vinto una partita di Serie A in cui era andata sotto nel punteggio di tre reti.

2- Il Milan ha segnato in media 2.5 gol nelle ultime sei gare di campionato contro il Lecce.

3- Otto degli ultimi 10 gol realizzati nei match tra Milan e Lecce in Serie A sono arrivati nei secondi tempi.

PRECEDENTI IN CASA DEL LECCE

4- Complessivamente, Lecce e Milan si sono affrontati 15 volte in Serie A in casa dei pugliesi, con un bilancio di una vittoria casalinga, 8 pareggi e 6 successi esterni.

STATO DI FORMA

5- Il Milan non perde contro una squadra neopromossa in Serie A da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sette vittorie e cinque pareggi.

6- Il Milan trova il gol da otto partite di campionato e non registra una striscia più lunga in una singola stagione di Serie A dal marzo 2018.

FOCUS GIOCATORI

7- Ante Rebić ha segnato sei degli ultimi 10 gol del Milan in campionato dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 18 dei rossoneri nella competizione.

8- Alessio Romagnoli è uno dei due giocatori di movimento (con Sabelli del Brescia) a non aver ancora saltato un minuto nel corso di questa Serie A (2340 minuti).

9- La prossima sarà la 150° presenza da titolare per Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

10- Riccardo Saponara ha disputato otto gare nel massimo campionato con il Milan, tra il 2013 e il 2014. Inoltre, il centrocampista del Lecce ha giocato 18 gare senza segnare nemmeno un gol in campionato sotto la guida di Stefano Pioli, con la Fiorentina nel 2017/18.

