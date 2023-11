Lecce-Milan, Pioli: “Commessi errori di frenesia. Su Calabria e Leao…”

Il peccato originale è non averla chiusa? “Le occasioni per chiudere la partita ci sono state, il 3-0 probabilmente avrebbe chiuso la gara. Il non esserci riusciti doveva farci tenere una compattezza migliore. Purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a vincere una partita che potevamo vincere”.

Dopo il PSG c'era il rischio di sottovalutarla? “Non dovrebbe essere così, diciamo che l’eventualità di non approcciare una partita come quella di oggi dopo quella di Champions c’era ma invece siamo stati bravi ad approcciarla bene. Non può essere un gol subito, in una partita in cui cercavi di comandare, a farti perdere tutto quello che stavi facendo. Eppure vedi anche nel secondo gol, avevamo palla noi, c’era un compagno a terra, potevamo gestirla meglio. Potevamo buttare la palla per far intervenire i soccorsi e invece hai perso gol. Stiamo commettendo errori di frenesia e lucidità che non ci hanno fatto vincere due partite che potevamo vincere. Essere andati in vantaggio di due gol in quasi due partite consecutive e non essere riusciti a portarle a casa ci dispiace e ci penalizza”.

Le condizioni degli infortunati: “Calabria e Leao hanno avuto risentimenti ai flessori, entrambi da valutare. Ho messo Musah e non Florenzi perché era più adatto al livello di passo e velocità all’unico giocatore del Lecce che poteva crearci difficoltà a livello di queste situazioni”.

Manca la continuità mentale per tutto il corso dei 90 minuti: “Ci dobbiamo lavorare, stiamo perdendo dei punti che ci penaalizzano in classifica e ci allontanano dalla vetta, sono situazioni che dovremo affrontare bene e lavorarci bene. È normale che quando ti vedi sfuggire delle partite che pensi, sbagliando, di avere in mano poi puoi perdere anche un po’ di lucidità: non dovrebbe succedere ma invece è quello che è successo nel finale”.

Reijnders si è finalmente sbloccato: “Ha degli ottimi tempi di inserimenti. È un giocatore tecnico ed intelligente. Che deve essere un giocatore efficace in zona offensiva questo sì, oggi l’ha fatto e poteva pure fare più gol. Deve assolutamente continuare così perché è un giocatore di grande qualità”.

