Lecce-Milan, Marelli: “VAR ok sul gol di Piccoli. Sul rosso a Giroud …”

"Per quanto riguarda il contatto, possiamo dire che è leggero e che Thiaw si alza subito - ha spiegato Marelli nel post-partita, concitato, di Lecce-Milan allo stadio 'Via del Mare' -. Posso essere d'accordo, ma la linea è sempre quella: il V.A.R. interviene sempre in questi casi, l'abbiamo visto la settimana scorsa in Juventus-Verona, sono due falli diversi ma la ratio è la medesima".

"Mani di Pongračić non fischiato: errore grave di Abisso" — Quindi, sul cartellino rosso rifilato a Giroud - presumibilmente per proteste - in seguito ad un fallo di mani non fischiato a Marin Pongračić, Marelli ha aggiunto: "Ormai siamo abituati a vedere i giocatori che si aiutano con le braccia. Se un difensore si aiuta con le mani a marcare l'avversario e tocca il pallone, se ne assume la responsabilità: è un errore abbastanza grave di Abisso".

"Per quanto riguarda le proteste, non possiamo sapere cosa abbia detto Giroud e questo è un discorso che prescinde dall'errore, che resta abbastanza grave", ha chiosato Marelli. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

