Marco Giampaolo , allenatore giallorosso, ha parlato a 'Radio Rai' al termine di Lecce-Milan , partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio ' Via del Mare' . Il tecnico del club pugliese si è presentato sconsolato ai microfoni della prestigiosa radio, spiegando come la squadra abbia fatto il massimo. Non solo, perché ha anche parlato degli episodi, che a suo dire hanno condannato pesantemente i suoi nel giro di 4 minuti.

Poi Marco Giampaolo ha fatto notare come il Milan abbia avuto la possibilità di fare cambi di qualità dalla panchina, per riuscire a svoltare la partita. In ogni caso rimarca la buona prestazione del suo Lecce. C'è da dire, comunque, che anche nel primo tempo in cui i rossoneri si sono trovati sotto 2-0 si sono visti anche annullare due gol, uno a Santiago Gimenez e uno a Matteo Gabbia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.