Lecce-Milan 3-4, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i ricordi di un match contro il Lecce datato 2011: protagonista Kevin Prince Boateng

Enrico Ianuario

(fonte: acmilan.com) "Al Via del Mare di Lecce va in scena la penultima giornata del girone d'andata, Milan contro i neo-promossi giallorossi. Una sfida interessante e delicata, che in terra salentina non si verifica dal 22 giugno 2020, in quella che fu la prima giornata di Serie A dopo la lunga pausa per il lockdown. Vinse il Milan 4-1 dando inizio a una lunga striscia positiva. Ma quella di sabato sarà un'altra partita e, per introdurla al meglio, risaliamo all'annata 2011/12 e a un pirotecnico successo rossonero.

LO SCENARIO — È una domenica triste per lo sport italiano, che piange la scomparsa di Marco Simoncelli, grande tifoso milanista, e i rossoneri scendono in campo con il lutto al braccio. La Serie A disputa quel giorno l'8ª giornata, i rossoneri di Allegri occupano il quinto posto in classifica con 11 punti e sono reduci dal successo casalingo per 3-0 sul Palermo. Nell'anticipo dell'ora di pranzo, al Via del Mare, i rossoneri scendono in campo con un 4-3-1-2, Robinho alle spalle di Cassano e Ibra.

PRIMO TEMPO SHOCK — I salentini di Di Francesco aggrediscono la partita e trovano il vantaggio al 4' con Giacomazzi, che di testa anticipa l'uscita di Abbiati. Il Milan fatica a trovare ritmo e viene messo all'angolo dai giallorossi, che alla mezz'ora esatta trovano il raddoppio con il rigore dell'ex, Massimo Oddo. Prima dell'intervallo arriva anche la terza rete dei padroni di casa, grazie all'inserimento dell'uruguaiano Carlos Grossmüller. Al 37' il tabellone dice 3-0 Lecce, la partita sembra praticamente già chiusa.

BOATENG GUIDA LA RIMONTA — L'intervallo porta consiglio e al ritorno in campo Allegri opera due cambi: Boateng per Robinho e Aquilani per Ambrosini. La scossa arriva subito, proprio grazie al ghanese, che ci mette meno di cinque minuti a segnare il gol del 3-1 con un sinistro potente sotto la traversa. La carica agonistica di Prince risveglia la squadra. Al 55' è ancora lui, su assist di Cassano, a trovare la via della rete con un destro chirurgico sotto il sette. La rimonta non si ferma e al 63' è completa: batti e ribatti in area di rigore, il pallone finisce ancora sul destro di Boateng, che da posizione defilata infila Benassi per il 3-3 e la tripletta personale. Nel finale c'è spazio anche per l'incredibile e impronosticabile 3-4 firmato Mario Yepes, che svetta più in alto di tutti sul cross di Cassano e mette il sigillo finale su un pomeriggio indimenticabile.