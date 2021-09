Lazio, Sarri non molla: il tecnico porta Chiffi in Tribunale | Serie A News

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, secondo il Corriere dello Sport, ha deciso di portare l'arbitro Chiffi in Tribunale

Maurizio Sarri ha deciso di portare l'arbitro Chiffi in Tribunale. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, dopo che la Corte D'Appello ha rigettato il ricorso contro le due giornate di squalifica, l'allenatore ha deciso di procedere autonomamente. Ricordiamo che Sarri è stato espulso in Milan-Lazio dopo una discussione al termine della gara con Alexis Saelemaekers, accusato di non aver portato rispetto. Probabilmente Sarri presenterà una querela per diffamazione. Per farlo, però, c'è bisogno di una deroga speciale alla clausola compromissoria che il tecnico sta provvedendo a chiedere alla FIGC. Sarri non molla e non vuole andare avanti fino in fondo.