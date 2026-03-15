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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio, ecco Provstgaard prima del Milan: “I nostri tifosi ci daranno motivazioni per fare una bella partita”

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Lazio, ecco Provstgaard prima del Milan: “I nostri tifosi ci daranno motivazioni per fare una bella partita”

Lazio, Provstgaard pre Milan: 'I tifosi ci daranno altre motivazioni per oggi'
Oliver Provstgaard, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma
Redazione

Oliver Provstgaard, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match di questa sera: "Sarà una partita importantissima per noi perché ci saranno anche i nostri tifosi. Loro ci danno tante motivazioni per fare una bella partita".

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Romagnoli ti sta dando alcuni consigli? "Si io gioco quando il Mister mi vuole in campo e io sono felice di avere l'opportunità di giocare questa gara importante".

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