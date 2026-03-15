Lazio, Provstgaard pre Milan: 'I tifosi ci daranno altre motivazioni per oggi'

Oliver Provstgaard, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma

Oliver Provstgaard , giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan , partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match di questa sera: "Sarà una partita importantissima per noi perché ci saranno anche i nostri tifosi. Loro ci danno tante motivazioni per fare una bella partita".