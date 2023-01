Lazio-Milan, Sarri: “Vinto contro chi l’anno scorso ci ha battuti tre volte”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' dopo Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul suo stato d'animo: "Sinceramente appena l'arbitro ha fischiato la fine a me è passato per la testa che abbiamo una partita contro la Fiorentina tra pochi giorni. Viviamo in una piazza bella ma difficile. Riuscire a far mantenere l'equilibrio ai ragazzi penso sia l'aspetto più importante in questo momento".

Sullo scudetto: "Un'idea non possiamo averla di questo tipo, ma possiamo avere sogni. L'importante è focalizzarci sulla prossima partita, non dobbiamo pensare al lungo periodo. Dobbiamo mantenere l'adrenalina anche per le prossime partite. Questa a volte è stata la nostra pecca".

Sugli spazi lasciati aperti dal Milan: "Era uno degli aspetti su cui abbiamo preparato la partita. loro tra un difensore e l'altro aprono degli spazi, i movimenti di Felipe poteva aprirli ancora di più ed entrare dentro con grande velocità. Anche nel primo tempo abbiamo fatto una costruzione dal basso su buoni livelli".

Se è la partita migliore: "Il livello di goduria è il derby. Oggi a livello tecnico-tattico abbiamo fatto la miglior partita da quando sono qui. Questo gruppo sta dando una disponibilità che mi ha sorpreso in maniera forte. Speriamo in questo momento di disponibilità totale ai lavori di squadra continuino perché possiamo far meglio. Se noi ci togliamo la pecca di lasciare punti contro squadre inferiori a noi".

Sull'impegno nelle coppe: "Io ci sono abituato a giocare spesso. Non mi piace perché tolgono il più grande divertimento che ho, ed è allenare. Però sono stato in Inghilterra che abbiamo fatto 65 partite, più di quest'anno. Vediamo intanto di recuperare Ciro che ci dà la possibilità di far rifiatare i tre davanti. L'unica speranza è il recupero di Ciro, attendo gli esami di domani".

Sull'obiettivo Champions: "Non ci siamo mai nascosti mai esposti. Pensiamo di fare il massimo che possiamo fare e a fine anno tiriamo le somme. Io penso che sulla carta ci siano squadre più attrezzate, ma ci non significa che non possiamo fare tanto".

Sul Napoli: "Ci siamo fatti un regalo principalmente per noi. Abbiamo vinto contro un'avversaria che l'anno scorso ci ha battuti tre volte. Poi se il Napoli è messo benissimo per me è un motivo di soddisfazione".