Lazio-Milan, Sarri mette le mani avanti: “Sono preoccupato”

Il Milan scenderà di nuovo in campo il prossimo martedì, in una sfida molto importante di campionato. Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , ha parlato nel post della partita contro il Bologna , citando anche il Milan . Ecco le parole rilasciate a Lazio Style Channel e riportate dal Corriere dello Sport.

Lazio-Milan, Sarri preoccupato

Sul Milan: "Sono preoccupato: loro sono molto forti. Hanno preso tre gol e avranno una reazione di grande livello. Sarei stato più felice se avessero vinto 3-0". L'allenatore biancoceleste mette le mani avanti lasciando molta pressione al Milan per la partita. I rossoneri dovranno vincere per dare una scossa a un 2023 che per ora, è stato a dir poco deludente e sotto qualsiasi tipo di aspettative. La Lazio è una squadra con qualità e difficile da affrontare. Non sarà una sfida facile.