Calciomercato Milan – Il Chelsea vende: assalto a 4 gioielli dei Blues

Siamo nella fase finale del calciomercato invernale e il Milan, al momento, sta cercando di sfoltire un po' l'organico. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sperano, in primis, che Tiémoué Bakayoko accetti la corte dei turchi dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Possibile, poi, una partenza - ma con la formula del prestito secco - del fantasista francese Yacine Adli e dell'attaccante serbo Marko Lazetić, che con Stefano Pioli non trovano spazio. In entrata verrà fatto qualcosa?