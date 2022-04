Lazio-Milan, è Sandro Tonali l’MVP del match dell’Olimpico | Serie A News

Sandro Tonali è stato scelto come MVP del match dello Stadio 'Olimpico' tra Lazio e Milan: decisiva la sua rete nel finale di gara

(fonte acmilan.com) - Non poteva che essere Sandro Tonali l' MVP scelto dai tifosi rossoneri dopo il successo dell'Olimpico contro la Lazio. Non poteva non essere lui, autore di un gol che racchiude tante delle qualità di questo Milan: generosità , coraggio , voglia di crederci sempre . Una zampata in pieno recupero che tiene più vivo che mai il sogno Scudetto, una rete - la terza stagionale , dopo quelle contro Cagliari e Atalanta - che arriva grazie a un grande protagonista di questa stagione.

Con oltre il 70% dei voti Sandro precede altri tre protagonisti della serata romana - Leão al secondo posto, più distanti Giroud e Hernández - e si porta a casa un riconoscimento meritato, non solo per il gol decisivo. Tonali, infatti, è stato di gran lunga il miglior rossonero per palle recuperate - ben 11 - e nella sua partita si segnala anche per il 100% di dribbling positivi, per 6 duelli vinti e per un nutrito numero di passaggi riusciti (36, soltanto Kalulu e Tomori meglio di lui). Bravo Sandro!